Mattia | è momento di fare rumore | prendiamoci spazio

Roma – "I dati Istat ed Eures sull'occupazione nella nostra Regione, rispetto all' anno 2020, dicono che gli occupati sono scesi di 47mila unita' con un decremento del 2%: il dato peggiore dell' ultimo trentennio. Di questi 33mila sono donne con un tasso di contrazione del -1%. A questo si unisce il sovraccarico del lavoro di cura, della DAD, e della disparita' retributiva tra i liberi professionisti", medici, avvocati e psicologi tra gli esempi richiamati. "Ancora oggi in Italia 1 donna su 2 non lavora". E' una fotografia drammatica quella che ha ricordato Eleonora Mattia, presidente della IX Commissione – Lavoro e Pari opportunita' della Regione Lazio che un anno fa ha scritto la legge 189 del 2019 sulla parita' retributiva e l'occupazione femminile che, approvata all'unanimita' in Commissione, passa ora in Aula dove sara' calendarizzata al piu' presto e che e' stata ...

