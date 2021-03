La rivincita dei colletti: come portarli con stile (Di lunedì 22 marzo 2021) A cosa pensate se vi dico la parola “colletti“? Chi penserà ai grembiulini di scuola, chi agli abiti della domenica che mettevamo quando eravamo piccole, soprattutto se la nostra infanzia si è svolta a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Bene, dimenticate tutto questo: adesso i colletti sono super glamour e si portano con outfit sportivi e casual. Vediamo qualche idea di look! Blusa nera con colletto Miu Miu su Farfetch, camicia Ganni su My Theresa, colletto Cecilie Bahnsen su Farfetch come indossare il colletto: sopra la giacca Se una mattina vi svegliate e non sapete come vestirvi e, soprattutto, se amate lo stile parisien, allora fate un giro dall’account Instagram di Leia Sfez, it girl parigina super chic che personalmente amo moltissimo. Guardate come indossa, con grande ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 marzo 2021) A cosa pensate se vi dico la parola ““? Chi penserà ai grembiulini di scuola, chi agli abiti della domenica che mettevamo quando eravamo piccole, soprattutto se la nostra infanzia si è svolta a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Bene, dimenticate tutto questo: adesso isono super glamour e si portano con outfit sportivi e casual. Vediamo qualche idea di look! Blusa nera con colletto Miu Miu su Farfetch, camicia Ganni su My Theresa, colletto Cecilie Bahnsen su Farfetchindossare il colletto: sopra la giacca Se una mattina vi svegliate e non sapetevestirvi e, soprattutto, se amate loparisien, allora fate un giro dall’account Instagram di Leia Sfez, it girl parigina super chic che personalmente amo moltissimo. Guardateindossa, con grande ...

