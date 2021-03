(Di lunedì 22 marzo 2021) L’deitorna in ondacon la terza puntata. Prima di vedere le anticipazioni di oggi, ricordiamo che al televoto (qui le info su come votare) si sfidanoe Angela Melillo, entrambi appartenenti al gruppo dei Rafinados, dopo la seconda sconfitta consecutiva di quest’ultimi contro i Burinos. Per il modello di origini indiane il weekend appena trascorsoessere stato l’ultimo in Honduras, alla luce anche del litigio con Tommaso Zorzi nel corso della seconda diretta di giovedì. Misurando il “sentiment” sui social, sembrerebbe che il giovane si sia giocato male le sue carte, con la sconfitta contro l’attrice dietro l’angolo. Inoltre, dalle sue stesse dichiarazioni rilasciate nell’ultima puntata, Parasite Island non sembrerebbe ...

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - elena_ele6 : RT @ilsolenelbuio: Unpopular opinion : il GF è più interessante dell’isola dei famosi - tuttopuntotv : Isola dei Famosi 2021, l’avventura di Akash Kumar potrebbe terminare stasera #Isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

di 48 anni nell'area di movida notturna denominata 'del Pigneto', fortemente colpita da ... Gli agenti del commissariato Tuscolano, unitamente all'unità cinofila con il prezioso aiutocani ......ultime auto blu con cui ha scorrazzato in lungo e in largo per la nostraper alleviare il dolore e per curare migliaia e migliaia di persone in tutti questi anni. Ci mancherai Paolo. Uno...L'Isola dei Famosi 2021 è riuscita ad andare in onda nonostante le restrizioni da Covid19, ma qualcosa per la finale potrebbe cambiare.Massimiliano Rosolino è oggi l'inviato de L'Isola dei famosi, ma sapete che ha vinto un famoso reality: non ci credereste mai.