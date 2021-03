Il professor Galli | ' La Sardegna dimostra che riaprire presto è un errore'

Advertising

cescodj1 : RT @armandop55: @MediasetTgcom24 Se dopo un anno stiamo ancora così Professor Galli non è che avete sbagliato tutto? - armandop55 : @MediasetTgcom24 Se dopo un anno stiamo ancora così Professor Galli non è che avete sbagliato tutto? - globalistIT : - DainiAlessio : @_SimoTarantino dove lo hai letto? ieri il professor galli definiva una follia la partenza dei nazionali... - SimoneZannerini : Buona settimana piena di ottimismo dal professor Galli...... #agorarai -

Ultime Notizie dalla rete : professor Galli

Secondo l'infettivologo Massimole restrizioni per arginare la diffusione del Covid devono durare fino a Pasqua. Intanto il ministro Speranza si dice ottimista per la prossima estate e si ...IlMassimo" primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano " ha detto la sua sulla vicenda, in una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. "Una persona tenuta alla ..."Anche quella della Sardegna è una lezione - ha detto -: il conseguimento di determinati risultati che non hanno il tempo di consolidarsi fa sì che basti poco e bastino pochi giorni perché tutto di nu ...Massimo Galli mattatore ad Agorà , il programma di Rai3 condotto da Luisella Costamagna. Il professore ordinario di Malattie infettive ...