Ho scelto AstraZeneca e sono tranquillo perché guardo i numeri (Di lunedì 22 marzo 2021) Ho scelto il vaccino AstraZeneca e sono tranquillo perché guardo i numeri. Non vi posterò foto perché non ho il fisico e non vi spiegherò neppure perché il mio turno è arrivato ora, tanto chi mi conosce lo sa benissimo. Mi avevano offerto altro, ma ho firmato un foglio per vaccinarmi proprio con il vaccino AstraZeneca-Oxford. Ho provato un’emozione grandissima nel ricevere qualcosa che è stato sviluppato anche nella mia terra, nello stabilimento Irbm di Pomezia, frutto della scienza e della collaborazione di tante persone che hanno messo da parte le loro differenze per collaborare assieme. Ho accompagnato a vaccinarsi anche il mio papà, sempre con AstraZeneca. Non ho preso una decisione con il cuore, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Hoil vaccino. Non vi posterò fotonon ho il fisico e non vi spiegherò neppureil mio turno è arrivato ora, tanto chi mi conosce lo sa benissimo. Mi avevano offerto altro, ma ho firmato un foglio per vaccinarmi proprio con il vaccino-Oxford. Ho provato un’emozione grandissima nel ricevere qualcosa che è stato sviluppato anche nella mia terra, nello stabilimento Irbm di Pomezia, frutto della scienza e della collaborazione di tante persone che hanno messo da parte le loro differenze per collaborare assieme. Ho accompagnato a vaccinarsi anche il mio papà, sempre con. Non ho preso una decisione con il cuore, ...

BEATAIGNORANZA3 : RT @AstrazenekaP: Grazie per aver scelto #Astrazeneca - giovannicoviel1 : RT @AstrazenekaP: Grazie per aver scelto #Astrazeneca - AstrazenekaP : Grazie per aver scelto #Astrazeneca - Luis_uk : Fatto il vaccino AstraZeneca senza problemi! I vaccini sono sicuri.. e tra un vaccino o il covid.. ho scelto il vac… - EmanueleDolce : @TgLa7 Bisogna dire che se fossi nel marketing team di AstraZeneca avrei scelto testimonial con facce un filo più intelligenti -