GF Vip: Urtis contro Rosalinda: "Voleva generare pietismo" (Di lunedì 22 marzo 2021) Guerra e pace tra Giacomo Urtis e Rosalinda Cannavò, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Attraverso i social network i due si sono lanciati reciproche accuse, culminate poi con le scuse del chirurgo estetico dei vip. Pace fatta oppure è una pace armata? È guerra social tra due ex concorrente del Grande Fratello Vip: Rosalinda Cannavò e Giacomo Urtis non se le mandano certo a dire e tra Articolo completo: dal blog SoloDonna

