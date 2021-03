Franco Mussida | un Grande della Musica

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 22 marzo 2021) Quando dicipensi subito alla Premiata Fonderia Marconi. Virtuosochitarra e membro fondatorePFM, ha contribuito negli anni ’70 ad avvicinare i giovani alladi qualità. Nato il 21 marzo 1947, ieri ha spento le sue prime 74 candeline. Artista completo, che a soli quattro anni fu folgorato dallae trasportato nell’universo delle note che uscivano dalla cassa di una chitarra del padre. Ha firmato una delle più belle canzoniPFM “Impressione di Settembre” ed ha eseguito l’arrangiamento per molti lavori di Fabrizio De Andrè. Oggiè anche scultore e musicoterapista.e la sua vita da musicista Ovviamente come per ogni musicista che si rispetti ogni ...