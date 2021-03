Flop Juve | tifosi e social contro Paratici | Nedved e CR7 E la Curva Sud

(Di lunedì 22 marzo 2021) LO SPOGLIO — Con i numeri che possono ancora variare leggermente, ben il 63% degli oltre 26mila votanti di Gazzetta.it incolpa la società. Come già visto dopo la cocente delusione di Champions League,...

Abbiamo chiamato alle urne i nostri lettori e l'esito del sondaggio è stato piuttosto chiaro. Sul banco degli imputati della crisi della Juventus ci sono giocatori, allenatore e società, ma gli ...... 11 in più dellaattuale. E con lo stesso numero di gare giocate, due stagioni prima Max Allegri addirittura ne vantava 75 di punti, ben 20 in più rispetto a Pirlo . Senza dimenticare il '' ...Il Milan tiene aperta la corsa scudetto vincendo a Firenze evitando che l’Inter si cucisse lo scudetto in contumacia con l’ennesimo flop della Juventus. Il pasticcio di Arthur costa caro ai bianconeri ...Andrea Agnelli si fa fotografare mentre consegna a Cristiano Ronaldo la maglia 770 con su scritto “Goat”, acronimo caprino che ...