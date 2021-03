“Due donne capogruppo del Pd”: l’obiettivo di Letta (Di lunedì 22 marzo 2021) “Subito due donne capogruppo, non posso immaginare che nel PD ci siano solo volti maschili al vertice”. Queste le parole pronunciate da Enrico Letta nel corso di un’intervista. Un obiettivo dunque, quello della disuguaglianza di genere in politica, che il nuovo leader dei dem si è impegnato a superare. Due donne capogruppo del Pd: un Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) “Subito due, non posso immaginare che nel PD ci siano solo volti maschili al vertice”. Queste le parole pronunciate da Enriconel corso di un’intervista. Un obiettivo dunque, quello della disuguaglianza di genere in politica, che il nuovo leader dei dem si è impegnato a superare. Duedel Pd: un

Advertising

poliziadistato : Solo due donne al mondo possono guardarsi pensando che l'altra sia la più bella del mondo: una mamma e sua figlia.… - Agenzia_Ansa : Letta: subito due donne capogruppo, stop personalismi. Intanto il senatore Comincini lascia Italia Viva e torna nel… - fattoquotidiano : Il segretario: “Conte a capo dei 5S è una buona notizia, sicuro che ci capiremo”. Via Marcucci dal Senato: i capigr… - Corriere : Fedeli, Pinotti, Madia, Ascani: chi sono le «papabili» capogruppo Pd - Lupogri89976236 : RT @Gi71376847: Per sostituire due uomini ( ingombranti) vanno bene anche due donne( quelle che volete voi). Non si chiamano promozioni al… -