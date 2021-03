Decreto Sostegni 2021 | bonus e scadenze domande

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 marzo 2021) Approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo, ilprevede una serie di indennizzi per dipendenti, autonomi, precari e stagionali in difficoltà economica per via dell’emergenza Covid-19 e delle conseguenti restrizioni imposte alle attività produttive. 90 milioni di euro sono destinati ai lavoratori stagionali, dello spettacolo e del settore termale, che riceveranno un’indennità una tantum per un periodo di tre mesi per complessivi 2.400 euro. Lavoratori stagionali e altro I beneficiari sono circa 400mila soggetti: coloro a cui erano rivolte le indennità prevista dalRistori n. 137 del 2020, cui si aggiungono i lavoratori delle stesse categorie che hanno perso o ridotto il lavoro in seguito al 30 novembre 2020. In particolare, le categorie che hanno diritto all’indennizzo sono: dipendenti stagionali del ...