“Decidi, o sei scemo o ti querelo”. Live, durissimo scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Walter Zenga. Barbara D’Urso costretta ad intervenire (Di lunedì 22 marzo 2021) A Live – Non è la D’Urso, una furiosa lite tra Alessandro Cecchi Paone e Walter Zenga. Tra i due ospiti è scoppiato uno scontro a distanza. Una discussione a causa del vaccino sul Covid-19 che ha spinto l’opinionista televisivo a minacciare di agire per via legali contro l’ex allenatore: “Ma sei scemo o vuoi che ti querelo?” In collegamento da Dubai, il padre di Andrea Zenga del Grande Fratello Vip ha raccontato a Barbara D’Urso di avere fatto il vaccino cinese. La sua analisi in tema vaccini ha indispettito Alessandro Cecchi Paone. Zenga l’ha accusato di non essere mai uscito oltre Milano e il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) A– Non è la, una furiosa lite tra. Tra i due ospiti è scoppiato unoa distanza. Una discussione a causa del vaccino sul Covid-19 che ha spinto l’opinionista televisivo a minacciare di agire per via legali contro l’ex allenatore: “Ma seio vuoi che ti?” In collegamento da Dubai, il padre di Andreadel Grande Fratello Vip ha raccontato adi avere fatto il vaccino cinese. La sua analisi in tema vaccini ha indispettitol’ha accusato di non essere mai uscito oltre Milano e il ...

Advertising

mattarella6 : MI SONO COMMOSSA E SE NON MI SBOTTONO MAI NEL DIRE COSA PENSO DI QUESTO AMBITO È SOLO X TE X IL RISPETTO E L’AMMIRA… - taby_alberto : @enzoacunzo @Dona0000007 @VeritaBocca @PieroSansonetti Ha ragione, uccidi un ragazzo e per male che ti vada becchi… - mrsdavid_malik : @thisaGI0 Se fossimo in grado di scegliere nessuno di noi sceglierebbe di soffrire, non credi? Non sei tu che decid… - unraveledghost_ : @frvknyvrio basandomi su sakura e yuri dico che spesso ti capita di pensare di non essere abbastanza e ogni tanto p… - cicisbrinzi84 : @SaryOtto Il Principe mi ha detto “decidi tu. A me dispiace solo vedere che hai studiato, ti sei fatta il culo e stai così.” -

Ultime Notizie dalla rete : Decidi sei Cosa succede dopo una denuncia per furto Una sera, sei uscita con un gruppo di amiche. Avete cenato in un locale carino, vicino al mare. Prima di ... Decidi di recarti dalla polizia per raccontare l'accaduto. In questo articolo vedremo cosa ...

Quasi un matrimonio Decidi e però continui a pensarci. Hai acquistato una delle due e d'un tratto capisci che l'altra ... L'artista maschio che avresti voluto avere, ma non ci sei riuscita. "Senza dubbio David Hammons. Mi ...

Polymateria, la plastica a tempo che diventa biodegradabile quando lo decidi tu La Repubblica "Così mi fecero fuori dal concorso in Ateneo" Parla la professoressa Zignego, la vittima del ’sistema’ che compare nelle intercettazioni della procura: "Ero un problema pesante" ...

Il vertice del dilemma sull'export dei vaccini Secondo il capo della Task force dell'Ue pei vaccini, con l'attuale produzione di dosi, grazie ai quattro vaccini approvati (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson) l'Europa può immun ...

Una sera,uscita con un gruppo di amiche. Avete cenato in un locale carino, vicino al mare. Prima di ...di recarti dalla polizia per raccontare l'accaduto. In questo articolo vedremo cosa ...e però continui a pensarci. Hai acquistato una delle due e d'un tratto capisci che l'altra ... L'artista maschio che avresti voluto avere, ma non ciriuscita. "Senza dubbio David Hammons. Mi ...Parla la professoressa Zignego, la vittima del ’sistema’ che compare nelle intercettazioni della procura: "Ero un problema pesante" ...Secondo il capo della Task force dell'Ue pei vaccini, con l'attuale produzione di dosi, grazie ai quattro vaccini approvati (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson) l'Europa può immun ...