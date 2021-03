Corsa salvezza | volata a dieci giornate dalla fine | ecco la situazione delle squadre

(Di lunedì 22 marzo 2021) Spezia e Benevento hanno vinto, Torino, Cagliari e Parma hanno perso: ora tra le ultime quattrodella classifica e il gruppetto che le precede si è creato un vero e proprio solco che, a, sembra aver ridotto la lotta per laa tre sole formazioni. In realtà il campionato italiano ci ha abituato a ribaltoni nelle ultime, con protagonisteche credevano di essere da tempo salve. Ora la pausa nazionali, poi il rush finale per cercare nelle ultimedi mantenere la massima serie. Di seguito le ottoinvischiate. La classifica al termine della 28ª giornata. Esprimi il tuo stato d'animo sulla tua squadra taggando un amico. ...

Advertising

Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #SerieA Corsa salvezza, volata a dieci giornate dalla fine: ecco la situazione delle otto squadre invischiate nella lo… - sportface2016 : #SerieA Corsa salvezza, volata a dieci giornate dalla fine: ecco la situazione delle otto squadre invischiate nel… - TMW_radio : ??? #Maracanà Pasquale #Foggia (ds @bncalcio) ??? «Salvezza? La corsa è su noi stessi. Se ci giriamo indietro, abbia… - rep_parma : Torino, Cagliari e Parma: è corsa a tre per la salvezza [aggiornamento delle 08:36] - paola_gabba : RT @rep_parma: Torino, Cagliari e Parma: è corsa a tre per la salvezza [aggiornamento delle 08:29] -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa salvezza

...è che ci voglia qualcosa di piu' dei 37 punti considerato un porto sicuro per la. Il Genoa ... media punti a 1,60 da quando è arrivato (nessuno come lui tra i tecnici rientrati in), passa ...già acquisita, ma la crescita delle giovani promesse è luminosa. Atalanta voto 8,5 : Si ... Domano il Verona dall'inizio alla fine, facendo un bel passo in avanti nellaal quarto posto. ...Il direttore sportivo del Benevento, avversaria diretta della Fiorentina nella corsa salvezza, Pasquale Foggia ha parlato a TMW Radio della situazione nelle zone basse della classifica: “La corsa per ...Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dopo la vittoria contro la Juventus: le sue dichiarazioni ...