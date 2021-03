Chelsea, Mendy out per Fa Cup e Senegal per un problema ai denti. Tuchel: “Sarà operato” (Di lunedì 22 marzo 2021) Edouard Mendy ha lamentato un serio problema ai denti, tale da indurre la società ad agire tramite un intervento immediato. Il portiere del Chelsea ha saltato il recente appuntamento di Fa Cup con lo Sheffield United, limitato dal problema alla bocca, e non prenderà parte alle imminenti partite con il Senegal, sua Nazionale d’appartenenza. Thomas Tuchel, allenatore dei Blues, si è pronunciato sul caso in conferenza stampa, come riportato dal ‘Sun’: “Si è allenato 5 minuti alla vigilia della FA Cup, poi si è fermato perché aveva troppo dolore. Mendy resterà qui e non andrà con il Senegal, perché si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico ai denti. Speriamo che possa tornare a disposizione dopo la sosta delle ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Edouardha lamentato un serioai, tale da indurre la società ad agire tramite un intervento immediato. Il portiere delha saltato il recente appuntamento di Fa Cup con lo Sheffield United, limitato dalalla bocca, e non prenderà parte alle imminenti partite con il, sua Nazionale d’appartenenza. Thomas, allenatore dei Blues, si è pronunciato sul caso in conferenza stampa, come riportato dal ‘Sun’: “Si è allenato 5 minuti alla vigilia della FA Cup, poi si è fermato perché aveva troppo dolore.resterà qui e non andrà con il, perché si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico ai. Speriamo che possa tornare a disposizione dopo la sosta delle ...

Advertising

NandoPiscopo1 : RT @sportface2016: #Chelsea, problemi ai denti per #Mendy, sarà operato - sportface2016 : #Chelsea, problemi ai denti per #Mendy, sarà operato - ItaSportPress : Chelsea, Mendy salta FA Cup e partite col Senegal perché... deve andare dal dentista - - kravotz : @riccardorettori @gamechanger07_ Il Manchester lo aveva chiesto quando de Gea doveva rinnovare e non era esploso He… - ematr_86 : @AlfredoPedulla Non è in buone mani il Chelsea... Kepa >Mendy, vedremo quando le partite del Chelsea si decideranno… -