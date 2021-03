Cartelle esattoriali | prescritte ma non cancellate | ecco cosa fare

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 marzo 2021)ma nonsuccede con leche risultano ancora nell’estratto di ruolo? Per il contribuente è possibile annullarle? Aluce è La Legge per Tutti in un articolo in cui si ricorda innanzitutto che “dopo molto tempo dalla notifica della cartella esattoriale, senza che siano stati notificati altri solleciti di pagamento, il debito va in prescrizione, cioè non è più esigibile. Questo significa che il contribuente non rischia alcuna azione esecutiva da parte di Agenzia Entrate Riscossione: niente pignoramenti, niente ipoteche, niente fermi auto”. La Legge per Tutti ricorda anche che “non è più possibile impugnare una cartella esattoriale una volta decorsi sessanta giorni dalla sua notifica, neanche per intervenuta prescrizione. E siccome una ...