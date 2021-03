Call of Duty potrebbe ricevere un gioco focalizzato sugli zombie (Di lunedì 22 marzo 2021) Gli zombie sono ormai diventati un pilastro della serie Call of Duty e la modalità con i non-morti ha aumentato la sua popolarità in modo esponenziale nel corso di oltre un decennio. Report recenti, tuttavia, hanno suggerito che la modalità potrebbe diventare qualcosa di più. Il noto insider Tom Henderson (noto anche come TheLongSensation) ha riferito circa un mese fa che un gioco Call of Duty: zombies standalone sarebbe in sviluppo. Di recente, Henderson ha ribadito questo punto, dicendo che Activision ha "grandi cose in programma per gli zombie" e che non sarà più "solo una terza modalità di gioco". Data l'enorme popolarità di cui zombie ha goduto nelle varie uscite COD, non sorprende che ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 marzo 2021) Glisono ormai diventati un pilastro della serieofe la modalità con i non-morti ha aumentato la sua popolarità in modo esponenziale nel corso di oltre un decennio. Report recenti, tuttavia, hanno suggerito che la modalitàdiventare qualcosa di più. Il noto insider Tom Henderson (noto anche come TheLongSensation) ha riferito circa un mese fa che unofs standalone sarebbe in sviluppo. Di recente, Henderson ha ribadito questo punto, dicendo che Activision ha "grandi cose in programma per gli" e che non sarà più "solo una terza modalità di". Data l'enorme popolarità di cuiha goduto nelle varie uscite COD, non sorprende che ...

