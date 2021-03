Apple multata per non aver fornito il caricabatterie da muro con l’iPhone 12

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 22 marzo 2021) La decisione didi rimuovere dalle confezioni degli ultimi modelli dei suoi smartphone non è piaciuta a molti clienti (di tutto il mondo). La vicenda deliPhone 12 è diventata un caso di Stato in Brasile, dove l’azienda fondata da Steve Jobs sarà costretta a pagare una multa salata (ma di gran lunga inferiore al suo fatturato) proprio per la decisione di non vendere più insieme allo smartphone il caricabatteria da. Due milioni di dollari, come un solletico per il gigante del Tech. Ma la sanzione emessa dal Brasile può aprire le porte a decisioni analoghe anche nel resto del mondo. LEGGI ANCHE > L’app Dov’è didiventa un dispositivo anti-stalking La richiesta di un sanzione è partita lo scorso mese di dicembre, quando l’agenzia per l’interesse dei consumatori per lo stato di San Paolo ...