Xbox Series X/S, in arrivo il supporto a Dolby Vision, già disponibile per i tester dell'Alpha Ring (Di domenica 21 marzo 2021) Lo scorso settembre, Microsoft aveva annunciato l'arrivo del supporto a Dolby Vision, l'HDR premium di Dolby, su console Xbox Series X e S, promettendo un aggiornamento nel corso del 2021. Oggi, quella promessa è stata mantenuta. I possessori di console next-gen Xbox appartenenti all'Alpha Ring, ovvero coloro che possono testare in anteprima i nuovi aggiornamenti software, hanno infatti segnalato l'abilitazione a sorpresa di Dolby Vision con l'ultimo update ricevuto (il numero 2104). Microsoft, nonostante non l'avesse pre-annunciato in anticipo, ha successivamente confermato queste testimonianze con una dichiarazione diretta: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 21 marzo 2021) Lo scorso settembre, Microsoft aveva annunciato l'del, l'HDR premium di, su consoleX e S, promettendo un aggiornamento nel corso del 2021. Oggi, quella promessa è stata mantenuta. I possessori di console next-genappartenenti all', ovvero coloro che possono testare in anteprima i nuovi aggiornamenti software, hanno infatti segnalato l'abilitazione a sorpresa dicon l'ultimo update ricevuto (il numero 2104). Microsoft, nonostante non l'avesse pre-annunciato in anticipo, ha successivamente confermato queste testimonianze con una dichiarazione diretta: Leggi altro...

