Verona-Atalanta, Gasperini: “Partita dominata, concesso poco ai gialloblu. Quarto posto? Sarà dura” (Di domenica 21 marzo 2021) L'Atalanta supera senza problemi il Verona: 2-0 degli orobici in casa degli scaligeri.La Dea continua il proprio percorso positivo in campionato vincendo agilmente in casa della compagine gialloblu, vittoria firmata dalle reti di Malinovskyi e Zapata. Il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha commentato così la prestazione dei suoi."Abbiamo disinnescato bene il Verona, concedendogli poco. Sul piano tecnico non è stata una Partita delle migliori, ma abbiamo spesso avuto il dominio della Partita, che si è incanalata bene. Quarto posto? Sarà durissima. A parte l'Inter, dal Milan alla Lazio c'è una classifica veramente corta. Mancano dieci partite: ci sono tutte le big e ... Leggi su mediagol (Di domenica 21 marzo 2021) L'supera senza problemi il: 2-0 degli orobici in casa degli scaligeri.La Dea continua il proprio percorso positivo in campionato vincendo agilmente in casa della compagine, vittoria firmata dalle reti di Malinovskyi e Zapata. Il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero, in conferenza stampa, ha commentato così la prestazione dei suoi."Abbiamo disinnescato bene il, concedendogli. Sul piano tecnico non è stata unadelle migliori, ma abbiamo spesso avuto il dominio della, che si è incanalata bene.durissima. A parte l'Inter, dal Milan alla Lazio c'è una classifica veramente corta. Mancano dieci partite: ci sono tutte le big e ...

