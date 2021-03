Vaccini, più Pfizer e zero scorte: il piano per evitare la frenata ad aprile (Di domenica 21 marzo 2021) Ci sono oltre 4 milioni di dosi di anti in consegna e 2 sono ferme nei frigoriferi: l'accelerazione ora è possibile, ma il buco nero rischia di crearsi ad aprile. Per evitare una frenata si punta su ... Leggi su leggo (Di domenica 21 marzo 2021) Ci sono oltre 4 milioni di dosi di anti in consegna e 2 sono ferme nei frigoriferi: l'accelerazione ora è possibile, ma il buco nero rischia di crearsi ad. Perunasi punta su ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini più Vaccini, più Pfizer e zero scorte: il piano per evitare la frenata ad aprile ... ma siccome la priorità è avere quante più dosi possibile per immunizzare nel più breve tempo la ... 'Se le aziende non onorano i patti firmati e nel frattempo esportano i vaccini al di fuori dell'Unione ...

Speranza: "Dall'Europa nuove risorse per riformare la sanità" ROMA. 'Il virus ci ha fatto male. Possiamo ripartire con un Servizio sanitario nazionale più forte. Le misure e i sacrifici sono l'unica carta che abbiamo per piegare subito la curva', ...i vaccini, gli ...

