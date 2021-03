Turchia: Sbai, 'abbandonare e rifondare Convenzione in luogo democratico' (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul è l'ennesimo atto autoritario. Il governo del presidente Erdogan è chiaramente in mano a esponenti dell'Islam conservatore e integralista. Addirittura, secondo l'Akp, il partito del sultano di Ankara, la Convenzione di Istanbul sarebbe contraria alle norme dell'Islam e incoraggerebbe il divorzio e l'omosessualità. Come se non bastasse, per Fiat Oktay, vicepresidente turco, solo 'le nostre tradizioni e i nostri costumi' potranno 'elevare la dignità delle donne turche'. Dichiarazioni oltraggiose che respingiamo con forza". Lo afferma Souad Sbai, ex parlamentare del centrodestra. "Ci aspettiamo -aggiunge- che una dura condanna alla decisione della Turchia arrivi anche dalle femministe di casa nostra che spero abbiano il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il ritiro delladalladi Istanbul è l'ennesimo atto autoritario. Il governo del presidente Erdogan è chiaramente in mano a esponenti dell'Islam conservatore e integralista. Addirittura, secondo l'Akp, il partito del sultano di Ankara, ladi Istanbul sarebbe contraria alle norme dell'Islam e incoraggerebbe il divorzio e l'omosessualità. Come se non bastasse, per Fiat Oktay, vicepresidente turco, solo 'le nostre tradizioni e i nostri costumi' potranno 'elevare la dignità delle donne turche'. Dichiarazioni oltraggiose che respingiamo con forza". Lo afferma Souad, ex parlamentare del centrodestra. "Ci aspettiamo -aggiunge- che una dura condanna alla decisione dellaarrivi anche dalle femministe di casa nostra che spero abbiano il ...

