Tra fake e realtà. La lezione di Teti sul mondo virtuale e l’intelligence (Di domenica 21 marzo 2021) Antonio Teti, responsabile del settore Sistemi informativi e innovazione tecnologica di ateneo e docente dell’Università Gabriele D’Annunzio (Chieti-Pescara), ha tenuto una lezione dal titolo “Deep web: istruzioni per l’uso. Virtual Humint Intelligence” nel corso del Master in Intelligence dell’Università della Calabria diretto da Mario Caligiuri. Teti ha affermato che “l’utilizzo del cyberspace, soprattutto nell’ultimo decennio, ha raggiunto una rilevanza assoluta nelle attività condotte dai Servizi poiché fornisce strumenti straordinari per gli operatori di intelligence”. UN NUOVO ECOSISTEMA INFORMATIVO “Le operazioni di intelligence – ha affermato – non sono condotte solo dalle tradizionali agenzie di intelligence governative, ma utilizzate anche da una molteplicità di entità, come i partiti politici, le aziende, i personaggi dello ... Leggi su formiche (Di domenica 21 marzo 2021) Antonio, responsabile del settore Sistemi informativi e innovazione tecnologica di ateneo e docente dell’Università Gabriele D’Annunzio (Chieti-Pescara), ha tenuto unadal titolo “Deep web: istruzioni per l’uso. Virtual Humint Intelligence” nel corso del Master in Intelligence dell’Università della Calabria diretto da Mario Caligiuri.ha affermato che “l’utilizzo del cyberspace, soprattutto nell’ultimo decennio, ha raggiunto una rilevanza assoluta nelle attività condotte dai Servizi poiché fornisce strumenti straordinari per gli operatori di intelligence”. UN NUOVO ECOSISTEMA INFORMATIVO “Le operazioni di intelligence – ha affermato – non sono condotte solo dalle tradizionali agenzie di intelligence governative, ma utilizzate anche da una molteplicità di entità, come i partiti politici, le aziende, i personaggi dello ...

