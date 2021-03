Salvini su parole Draghi su vaccini e Ue: «L'avessi dette io sarei stato arrestato per sovranismo» (Di domenica 21 marzo 2021) Matteo Salvini ha parlato anche del governo Draghi nel corso della Scuola di Formazione Politica della Lega. Lo ha fatto ribadendo pieno sostegno, ma ponendo con gradimento l'accento anche su quello che sembra essere un approccio cambiato da parte del governo italiano nei confronti delle istituzioni europee. Governo Draghi, Salvini: «Siamo convinti sostenitori» «Siamo - ha detto Salvini in relazione al nuovo esecutivo - convinti sostenitori». «Io penso - ha evidenziato - veramente che Mario Draghi sia una grande opportunità, una grande possibilità di rilancio e di riscatto di questo Paese al di là delle etichette». L'adesione della Lega al governo Draghi è stata, per qualcuno, una sorta di svolta europeista per il Carroccio. Una notazione fatta da chi ha messo in ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 21 marzo 2021) Matteoha parlato anche del governonel corso della Scuola di Formazione Politica della Lega. Lo ha fatto ribadendo pieno sostegno, ma ponendo con gradimento l'accento anche su quello che sembra essere un approccio cambiato da parte del governo italiano nei confronti delle istituzioni europee. Governo: «Siamo convinti sostenitori» «Siamo - ha dettoin relazione al nuovo esecutivo - convinti sostenitori». «Io penso - ha evidenziato - veramente che Mariosia una grande opportunità, una grande possibilità di rilancio e di riscatto di questo Paese al di là delle etichette». L'adesione della Lega al governoè stata, per qualcuno, una sorta di svolta europeista per il Carroccio. Una notazione fatta da chi ha messo in ...

