Pavia | ragazzina di 14 anni colpisce la madre al collo con un coltello da cucina

(Di domenica 21 marzo 2021) 14ennelaalcon undae fugge di casa: il fatto è avvenuto a Miradolo Terme, in provincia di(Pixabay.com)Un’adolescente di 14ha aggredito a coltellate alla. Laha usato undadi grandi dimensioni e poi è scappata. Il fatto è avvenuto in casa a Miradolo Terme, comune della provincia di. La giovanissima è stata trovata successivamente dai carabinieri. I militari l’hanno quindi portata nel carcere minorile Beccaria di Milano. La 14enne, in stato di fermo, è accusata di tentato omicidio aggravato. I familiari e i vicini di casa hanno soccorso la ...

Accoltella la madre e fugge : nell'entroterra difermata 14enne che poco prima avrebbe menato un fendente alla gola della madre con un grosso coltello da cucina. Lasi è data alla fuga subito dopo ma i carabinieri l'hanno ...Ha colpito la madre al collo con un grosso coltello da cucina e poi è fuggita di casa. L'episodio è accaduto ieri in un comune della provincia di. La, poco più che 14enne, è stata rintracciata più tardi dai carabinieri che l'hanno accompagnata al carcere minorile Beccaria di Milano: per lei è scattato lo stato di fermo con l'...Il primo fine settimana di primavera ha inaugurato la stagione dei meeting nazionali, iniziata a Piediluco, frazione di Terni, affacciata sull’omonimo lago. La posizione baricentrica ha permesso a var ...No della Cassazione alla revisione del processo di Alberto Stasi condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi ...