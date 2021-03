Pasqua in lockdown Assoturismo Confesercenti stima perdite per 1 | 4 miliardi

(Di domenica 21 marzo 2021) Draghi come Conte. Affrontare la pandemia chiudendo in casa gli italiani invece di investire nella sanità pubblica incrementando strutture, personale e cure. I danni sono sotto gli occhi di tutti. Ladell’Italia chiusa in casa farà perdere alle strutture ricettive all’incirca 1,4di fatturato. Laè di, secondo cui andranno in fumo qualcosa come 11,3 milioni di presenze nei giorni delle festività. Lo stople si aggiunge ad un inizio d’anno tragico. L’annullamento della stagione invernale ha bruciato all’incirca 4

wireditalia : In occasione della seconda (e speriamo ultima) Pasqua in lockdown, sono tante le onlus e le ong a cui si può dare u… - divisenews : #Coronavirus L’annuncio di Speranza: “Sistema a colori sarà confermato anche dopo Pasqua” #lockdown2021… - zazoomblog : Covid Angela Merkel vuole estendere il lockdown ad aprile Assoturismo: a Pasqua perderemo 14 miliardi di euro -… - LiberoReporter : Pasqua blindata: seconde case, regole e divieti ecco quali Regioni chiudono #chiudono #coronavirus #covid19… - Gaebaldi : Pasqua blindata: seconde case, regole e divieti ecco quali Regioni chiudono #chiudono #coronavirus #covid19… -

Domani (lunedì 22 marzo) iniziano due settimane decisive. Almeno otto regioni rischiano di restare in lockdown fino a Pasqua: ecco quali. Tutte le regole ...Angela Merkel intende prolungare il lockdown in Germania fino ad aprile, secondo quanto si legge sulla bozza che proporrà al vertice con i Lander. Previsioni da brivido nel nostro Paese per il settore ...