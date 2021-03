Palermo, test in famiglia con tre gol: Filippi mette a punto il 3-4-2-1. Marcatori e schieramenti (Di domenica 21 marzo 2021) test in famiglia nella giornata di ieri al "Pasqualino" di Carini.Una vera e propria amichevole da 90 minuti sotto la pioggia. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", il tecnico Giacomo Filippi ha schierato entrambe le formazioni col 3-4-2-1.Senza pettorina, Pelagotti in porta, Peretti, Palazzi e Marconi hanno formato la linea difensiva, con Kanoute e Crivello sulle fasce a supporto della coppia composta da Broh e Martin in mediana. In avanti, Santana e Rauti alle spalle di Lucca. Con la pettorina arancione, invece, Fallani tra i pali, Marong, De Rose e Somma in difesa, con Almici e Valente sulle fasce, Odjer-Luperini in mezzo al campo; Silipo e Floriano sulla trequarti con Saraniti unica punta.Il test si è concluso con la vittoria di misura della squadra senza pettorina, per 2-1. Uno ... Leggi su mediagol (Di domenica 21 marzo 2021)innella giornata di ieri al "Pasqualino" di Carini.Una vera e propria amichevole da 90 minuti sotto la pioggia. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", il tecnico Giacomoha schierato entrambe le formazioni col 3-4-2-1.Senza pettorina, Pelagotti in porta, Peretti, Palazzi e Marconi hanno formato la linea difensiva, con Kanoute e Crivello sulle fasce a supporto della coppia composta da Broh e Martin in mediana. In avanti, Santana e Rauti alle spalle di Lucca. Con la pettorina arancione, invece, Fallani tra i pali, Marong, De Rose e Somma in difesa, con Almici e Valente sulle fasce, Odjer-Luperini in mezzo al campo; Silipo e Floriano sulla trequarti con Saraniti unica punta.Ilsi è concluso con la vittoria di misura della squadra senza pettorina, per 2-1. Uno ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, test in famiglia con tre gol: Filippi mette a punto il 3-4-2-1. Marcatori e schieramenti - Mediagol : #Palermo, test in famiglia con tre gol: Filippi mette a punto il 3-4-2-1. Marcatori e schieramenti - ILOVEPACALCIO : Gds: “Palermo, #Santana regala spettacolo anche a #Carini. Test in famiglia con tre sigilli” - Ilovepalermocalcio - GandolfoDomini1 : @Katy17081292 so per certo di casi qui a Palermo di gente che aveva prenotato poi non è andata ma gli è arrivato ug… - AlessandArico : Policlinico di #Palermo all'avanguardia: il vaccino italiano #ReiThera ha cominciato la seconda fase dei test clini… -