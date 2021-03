Muriqi si sfoga | ' Criticato | ma ci metto impegno e aiuto la squadra'

(Di domenica 21 marzo 2021) UDINE - Ancora titolare Vedatcon la Lazio dopo l'opaca prestazione in Champions League contro il Bayern Monaco. L'attaccante non ha ancora inciso, ma non si perde d'animo. Ai microfoni di ...

UDINE - Ancora titolare Vedatcon la Lazio dopo l'opaca prestazione in Champions League contro il Bayern Monaco. L'attaccante non ha ancora inciso, ma non si perde d'animo. Ai microfoni di Lazio Style Channel fa festa per la vittoria sull'Udinese e si sfoga: "Sono criticato, ma ci metto impegno e aiuto la squadra".