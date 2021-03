Meteorite in Molise, nel comune di Sant’Agapito è caduto un bolide: velocità e punto di impatto (Di domenica 21 marzo 2021) In un piccolo comune nel molisano potrebbe essere caduto un Meteorite: è questa la notizia che dal cielo ha iniziato a rimbalzare in Rete, trovando conferme poi nelle rilevazioni dell’Inaf, Istituto Nazionale di Astrofisica. I dati sono stati analizzati ed è stata ricavata la possibile zona di caduta del corpo celeste, i cui resti potrebbero essere ancora trovati e raccolti, ma con alcune dovute precauzioni. Meteorite in Molise: dove è caduto Le informazioni disponibili sono partite dall’aneddotica di chi ha visto un lampo sfrecciare nel cielo, la sera del 15 marzo 2021, in gran parte del Sud Italia. Un evento che non è passato inosservato agli occhi e alla rete Prisma, progetto coordinato dall’Inaf proprio per tener traccia di questo tipo di fenomeni. “il ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 21 marzo 2021) In un piccolonel molisano potrebbe essereun: è questa la notizia che dal cielo ha iniziato a rimbalzare in Rete, trovando conferme poi nelle rilevazioni dell’Inaf, Istituto Nazionale di Astrofisica. I dati sono stati analizzati ed è stata ricavata la possibile zona di caduta del corpo celeste, i cui resti potrebbero essere ancora trovati e raccolti, ma con alcune dovute precauzioni.in: dove èLe informazioni disponibili sono partite dall’aneddotica di chi ha visto un lampo sfrecciare nel cielo, la sera del 15 marzo 2021, in gran parte del Sud Italia. Un evento che non è passato inosservato agli occhi e alla rete Prisma, progetto coordinato dall’Inaf proprio per tener traccia di questo tipo di fenomeni. “il ...

