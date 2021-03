Mancano barelle e ossigeno E l' ospedale-Covid chiude per 48 ore

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 21 marzo 2021) Emanuela Carucci Il pronto soccorso del "San Paolo"per 48 ore: "Non c'è più posto". Il sindaco, Antonio Decaro: "Ho paura e non so se andrà tutto bene" Bari ha un tasso di crescita del contagio da-19 tra i più alti in tutta Italia. La provincia barese conta, al momento, quasi 70mila positivi e il sistema sanitario è al collasso. "i bocchettoni dell'", ci dice Saverio Andreula, presidente dell'ordine degli infermieri di Bari. Questo secondo lockdown è per la Puglia, e in particolar modo per Bari, più drammatico del primo. Il 20 marzo del 2020 a Bari erano 28 i contagiati, dopo un anno sono esattamente 68.491. "Le nostre strutture sanitarie non sono efficienti come in Lombardia ad esempio", specifica a ilGiornale.it ancora Andreula. A rendere chiaro il quadro della situazione ...