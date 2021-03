LIVE Sci alpino, Gigante donne Lenzerheide in DIRETTA: Bassino seconda a un decimo da Shiffrin! Brignone settima. Seconda manche alle 12 (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI Lenzerheide alle 10.30 E 13.45 LA CRONACA DELLA PRIMA manche DEL Gigante FEMMINILE DI Lenzerheide 9.37: L’appuntamento è per le 12 per la Seconda manche, a più tardi! 9.36: Questa la classifica finale al termine della prima manche: 1 SHIFFRIN Mikaela USA 1:11.08 2 HROVAT Meta SLO 1:11.18 +0.10 2 Bassino Marta ITA 1:11.18 +0.10 4 ROBINSON Alice NZL 1:11.85 +0.77 5 GISIN Michelle SUI 1:11.89 +0.81 6 LIENSBERGER Katharina AUT 1:12.16 +1.08 7 Brignone Federica ITA 1:12.47 +1.39 8 HECTOR Sara SWE 1:12.53 +1.45 9 WORLEY Tessa FRA 1:12.70 +1.62 10 VLHOVA Petra SVK ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI10.30 E 13.45 LA CRONACA DELLA PRIMADELFEMMINILE DI9.37: L’appuntamento è per le 12 per la, a più tardi! 9.36: Questa la classifica finale al termine della prima: 1 SHIFFRIN Mikaela USA 1:11.08 2 HROVAT Meta SLO 1:11.18 +0.10 2Marta ITA 1:11.18 +0.10 4 ROBINSON Alice NZL 1:11.85 +0.77 5 GISIN Michelle SUI 1:11.89 +0.81 6 LIENSBERGER Katharina AUT 1:12.16 +1.08 7Federica ITA 1:12.47 +1.39 8 HECTOR Sara SWE 1:12.53 +1.45 9 WORLEY Tessa FRA 1:12.70 +1.62 10 VLHOVA Petra SVK ...

