Juventus, zero vittorie contro una neopromossa: non accadeva dal 2012 (Di domenica 21 marzo 2021) Dopo tre vittorie consecutive, la Juventus cade in campionato perdendo per 1-0 in casa contro il Benevento per via della rete di Adolfo Gaich Dopo tre vittorie consecutive, la Juventus cade in campionato perdendo per 1-0 in casa contro il Benevento per via della rete di Adolfo Gaich. Gli uomini di Filippo Inzaghi sono la prima squadra neopromossa a rimanere imbattuta contro la Juventus in entrambi i match di uno stesso campionato dalla Sampdoria nel 2012/13. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Dopo treconsecutive, lacade in campionato perdendo per 1-0 in casail Benevento per via della rete di Adolfo Gaich Dopo treconsecutive, lacade in campionato perdendo per 1-0 in casail Benevento per via della rete di Adolfo Gaich. Gli uomini di Filippo Inzaghi sono la prima squadraa rimanere imbattutalain entrambi i match di uno stesso campionato dalla Sampdoria nel/13. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

gio_dag91 : @marcopiccari1 Va bene l’errore di un gesto tecnico che ci può stare... va bene l’errore dell’arbitro che ci può st… - michele96col : @FBiasin Zero alibi. Juventus più vergognosa di quella post Calciopoli, i loro post su Instagram sono soltanto di f… - scuroscuroscuro : RT @Lentulusbatiato: @massimozampini Zero. ZERO cambi offensivi a disposizione non è da Juventus. Una squadra costruita malissimo guidata d… - Mementus1897 : @pisto_gol Squadra costruita male, allenatore inesperto, infortuni a ripetizione, zero preparazione estiva: questi… - I_AM_AM2301 : Anzi, un pensiero lo ho. Ciclo finito, forse un’epoca... Ripartire da ZERO, come nel 2011. #Juventus -