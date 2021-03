Juventus, il crollo in casa contro il Benevento. Pirlo: “La squadra non era concentrata. Scudetto? Dobbiamo continuare a crederci” (Di domenica 21 marzo 2021) Nel giorno in cui avrebbe dovuto mettere pressione all’Inter, fermata dall’Ats di Milano, la Juventus invece crolla su se stessa e perde in casa contro il Benevento. Finisce 0-1, con un gol di Gaich che sfrutta un regalo di Arthur. Tanto basta alla squadra di Inzaghi per compiere l’impresa a Torino e ottenere tre punti fondamentali nel cammino verso la salvezza. Tre punti che invece mancano alla squadra di Andrea Pirlo, che resta a dieci lunghezze dalla vetta (ora con lo stesso numero di partite disputate). “Non eravamo concentrati e non volevamo vincere a tutti i costi questa partita”, il commento del tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport. “Lo Scudetto? Dobbiamo continuare a crederci e a fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Nel giorno in cui avrebbe dovuto mettere pressione all’Inter, fermata dall’Ats di Milano, lainvece crolla su se stessa e perde inil. Finisce 0-1, con un gol di Gaich che sfrutta un regalo di Arthur. Tanto basta alladi Inzaghi per compiere l’impresa a Torino e ottenere tre punti fondamentali nel cammino verso la salvezza. Tre punti che invece mancano alladi Andrea, che resta a dieci lunghezze dalla vetta (ora con lo stesso numero di partite disputate). “Non eravamo concentrati e non volevamo vincere a tutti i costi questa partita”, il commento del tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport. “Loe a fare ...

