Juve disastro, Pirlo: “Non mi giudico” (Di domenica 21 marzo 2021) “Non mi giudico, siete già in tanti a farlo”. Andrea Pirlo non si dà voti dopo il punto più basso della stagione della sua Juventus. Dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League, arriva la clamorosa sconfitta casalinga con il Benevento: addio ai residui sogni scudetto, torna in bilico la qualificazione alla prossima Champions League. E, soprattutto, va in archivio l’ennesima prestazione negativa di una squadra che dall’inizio della stagione non ha quasi mai mostrato gioco, idee, identità. “Non c’era troppa pressione, c’era il dovere di fare una partita migliore di questa ma purtroppo non l’abbiamo fatta, abbiamo fatto una brutta partita sotto tutti gli aspetti. Siamo incappati in una giornata storta nell’atteggiamento e nelle situazioni tecniche, e quando fai questo tipo di gare non riesci a portare avanti il tuo lavoro”, dice ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) “Non mi, siete già in tanti a farlo”. Andreanon si dà voti dopo il punto più basso della stagione della suantus. Dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League, arriva la clamorosa sconfitta casalinga con il Benevento: addio ai residui sogni scudetto, torna in bilico la qualificazione alla prossima Champions League. E, soprattutto, va in archivio l’ennesima prestazione negativa di una squadra che dall’inizio della stagione non ha quasi mai mostrato gioco, idee, identità. “Non c’era troppa pressione, c’era il dovere di fare una partita migliore di questa ma purtroppo non l’abbiamo fatta, abbiamo fatto una brutta partita sotto tutti gli aspetti. Siamo incappati in una giornata storta nell’atteggiamento e nelle situazioni tecniche, e quando fai questo tipo di gare non riesci a portare avanti il tuo lavoro”, dice ...

