Il sistema va ancora in tilt: non si presenta nessuno per le vaccinazioni a Cremona (Di domenica 21 marzo 2021) Un sistema che continua ad andare in tilt e per la seconda giornata consecutiva non si presentano (o si presentano in forma ridottissima) coloro che devono vaccinarsi nella zona di Cremona. Un sistema ... Leggi su globalist (Di domenica 21 marzo 2021) Unche continua ad andare ine per la seconda giornata consecutiva non sino (o sino in forma ridottissima) coloro che devono vaccinarsi nella zona di. Un...

Advertising

RaiNews : 'Servirà ancora qualche giorno per capire come va, ma gli italiani sono consapevoli che il vaccino è l'arma più eff… - IsabellaRauti : E #Ricciardi colpì ancora! Stavolta il consulente del Ministro #Speranza si è distinto sottoscrivendo l’appello lan… - SusannaCeccardi : Le intercettazioni che emergono a proposito dell'inchiesta sui concorsi truccati a Firenze sono scandalose. Il sist… - Marcoweiss13 : RT @guado77: Se ancora non avete capito a cosa è servita questa 'farsa' pandemica, volutamente NON gestita e curata, un dato che aiuta a ca… - RettaroliS : RT @Giada7219: 'Il sistema ha iniziato a collassare. DI NUOVO. ... attendere per ben oltre 7 ore il rilascio della barella di un'ambulanza… -

Ultime Notizie dalla rete : sistema ancora Il sistema va ancora in tilt: non si presenta nessuno per le vaccinazioni a Cremona Un sistema che continua ad andare in tilt e per la seconda giornata consecutiva non si presentano (o si presentano in forma ridottissima) coloro che devono vaccinarsi nella zona di Cremona. Un sistema lombardo che dal marzo scorso sembra non indovinarne più una: se ieri si erano presentati 80 anziani su 600 , oggi la convocazione è stata completamente disertata. Fatti per cui Fontana dovrà ...

Covid - 19: in Lombardia ancora caos vaccinazioni, a Cremona non si presenta nessuno Quindi, anche oggi medici e infermieri schierati nel padiglione allestito a Cremona Fiere e nessuno davanti, con la stessa motivazione: un problema al sistema di avviso agli utenti che si erano ...

Magistratura e politica, da 7 settimane 'Il Sistema' ancora sul podio dei libri più venduti ilFormat Mazda CX-5, piccoli ritocchi per il SUV nel 2021: recensione e video Nel corso degli anni questo SUV si è affinato molte volte e nel 2021 ha ricevuto un piccolo ulteriore aggiornamento che ne ha migliorato ancora le qualità ... L'aggiornamento 2021 riguarda ...

Ancora problemi vaccini, saltano nuovamente le prenotazioni: disagi al centro vaccinale di Cremona Ancora criticità al centro vaccinale allestito a CremonaFiere: nessuna persona, di quelle previste per la giornata di oggi, domenica 21 marzo, si è presentata. La causa? Ancora problemi al sistema di ...

Unche continua ad andare in tilt e per la seconda giornata consecutiva non si presentano (o si presentano in forma ridottissima) coloro che devono vaccinarsi nella zona di Cremona. Unlombardo che dal marzo scorso sembra non indovinarne più una: se ieri si erano presentati 80 anziani su 600 , oggi la convocazione è stata completamente disertata. Fatti per cui Fontana dovrà ...Quindi, anche oggi medici e infermieri schierati nel padiglione allestito a Cremona Fiere e nessuno davanti, con la stessa motivazione: un problema aldi avviso agli utenti che si erano ...Nel corso degli anni questo SUV si è affinato molte volte e nel 2021 ha ricevuto un piccolo ulteriore aggiornamento che ne ha migliorato ancora le qualità ... L'aggiornamento 2021 riguarda ...Ancora criticità al centro vaccinale allestito a CremonaFiere: nessuna persona, di quelle previste per la giornata di oggi, domenica 21 marzo, si è presentata. La causa? Ancora problemi al sistema di ...