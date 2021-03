Il Paradiso delle Signore, trame dal 22 al 26 marzo: segreti e tradimenti (Di domenica 21 marzo 2021) Il Paradiso delle Signore appassionerà il pubblico di Rai 1 con una nuova settimana di programmazione in cui prevarranno i segreti e i tradimenti, come spiegano le trame dal 22 al 26 marzo. Il grande magazzino milanese si preparerà ad entrare in affari con l'America e Vittorio chiederà la collaborazione di tutto lo staff per la buona riuscita del contratto. Nel frattempo, Fiorenza metterà Dante con le spalle al muro dopo aver letto la sua agenda e dovrà dirle che è giunto in città per rivedere Marta. In seguito, dopo la proposta di Girolamo, Giuseppe Amato mediterà su come portare avanti il suo piano e conoscerà l'intermediario dell'uomo, mentre, con l'obiettivo di vendicarsi della Contessa, Fiorenza Gramini rischierà di rendere pubblico il legame di Dante e Marta. ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 21 marzo 2021) Ilappassionerà il pubblico di Rai 1 con una nuova settimana di programmazione in cui prevarranno ie i, come spiegano ledal 22 al 26. Il grande magazzino milanese si preparerà ad entrare in affari con l'America e Vittorio chiederà la collaborazione di tutto lo staff per la buona riuscita del contratto. Nel frattempo, Fiorenza metterà Dante con le spalle al muro dopo aver letto la sua agenda e dovrà dirle che è giunto in città per rivedere Marta. In seguito, dopo la proposta di Girolamo, Giuseppe Amato mediterà su come portare avanti il suo piano e conoscerà l'intermediario dell'uomo, mentre, con l'obiettivo di vendicarsi della Contessa, Fiorenza Gramini rischierà di rendere pubblico il legame di Dante e Marta. ...

