Haaland perde la testa con i compagni | si scatenano le voci di mercato

(Di domenica 21 marzo 2021)è già uno dei calciatori più forti al mondo e considerando la giovane età può ancora migliorare tantissimo e diventare il migliore di tutti. La sua media realizzativa è veramente impressionante, il 20enne è stato protagonista anche nell’ultima giornata della Bundesliga. Il Borussia Dortmund non è andato oltre il pareggio contro il Colonia: vantaggio d, poi il Colonia ribalta tutto prima con Duda su rigore e poi con Jakobs, al 90esima è arrivata la doppietta personale del norvegese. L’attaccante si dimostra in grandissima forma, iinvece non sembrano aiutarlo. La furia diFoto di Guenter Schiffmann / AnsaIl rendimento in Bundesliga non è stato all’altezza per il Borussia Dortmund, il club tedesco occupa la quinta posizione e ha conquistato appena 43 punti in 26 partite, il distacco dalla ...

Advertising

CalcioWeb : #Haaland furioso con i compagni: il norvegese potrebbe partire al termine della stagione - ducciosiena : A livello tecnico è un fenomeno . Gli mancava concretezza . Ancora adesso ogni tanto si perde in qualche ricamo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland perde

CalcioWeb

C'è poi una statistica che conforta: quando segna Momo Salah, il Liverpool nonin Champions (... Erlinè lo spot più bello. Facile se hai più gol segnati che partite giocate in Champions (......Lazio è uscita imbattuta del girone - spiega Mattia - Ha preso a pallonate il Borussia di, ... C'è chi dà la colpa alla Juventus : "Ha fagocitato tutto in Italia epure in Champions", ...Non è una cosa bella perdere uno come lui, anzi, è veramente brutto e non ci perderebbe solo la Juve ma tutto il calcio italiano Ritornando alla Juve penso che abbiano fatto bene a scegliere Pirlo e s ...Nel 4-0 allo Stoccarda il polacco realizza una tripletta in 22 minuti nonostante l’espulsione di Davies, solo 2-2 per il Borussia a Colonia. Sorridono ...