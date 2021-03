Disgelo tra Emirati e Qatar | effetti positivi in Libia Conversazione con Bellodi

Leggi su formiche

(Di domenica 21 marzo 2021) Secondo fonti informate sentite dalla Reuters, il processo di riconciliazione nel Golfo sta andando avanti: Arabia Saudita ed Egitto hanno già avviato i contatti col, per recuperare gli anni (oltre tre) di blocco delle relazioni. È in corso una forma di stabilizzazione, effetto di una politica di appeasement spinta dalla nuova Casa Bianca di Joe Biden, che ha promosso diplomaticamente l’avvio delle relazioni il 5 gennaio. Sempre stando alla Reuters, gliArabi Uniti non hanno però messo in moto i contatti con Doha, e secondo Leonardo, Segretario generale del Marco Polo Council e da molti anni esperto delle dinamiche dell’area MENA, la scelta di Abu Dhabi è da ricollegarsi a due ragioni: primo il peso che glini danno alle relazioni che ilha con l’Iran (relazioni ...