Dantedì | viaggio sulle orme di Dante

Si trovava a Siena, sulla via di ritorno da Roma a Firenze, quando apprese, nel 1302, della condanna all'esilio, della multa di 50 fiorini piccoli per baratteria (corruzione), frode, falsità e dell'esclusione dai pubblici uffici cui era iscritto come appartenente all'Arte dei Medici e degli Speziali. Guelfo Bianco in una Firenze lacerata tra fazioni e campanili, in esilio Dante cominciò da solo, «parte per se stesso» ( Paradiso XVII), una vita da nomade: un vianDante annunciato dalla fama di poeta originale, ma pur sempre un cortigiano, non più un uomo libero, in cerca di alleanze e ospitalità. Lo troviamo esule in Italia: a Verona, in Lunigiana, forse a Lucca, a Forlì e sicuramente nel Casentino. In quegli anni, prima di morire di febbre malarica il 14 settembre del 1321, a Ravenna, scrisse l' Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, un ...

