Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Il contagio rallenta, ma il quadro resta preoccupante. Sistema delle fasce da rivedere» (Di domenica 21 marzo 2021) In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati 20.159 i nuovi positivi al Coronavirus. I decessi sono stati 300, secondo il bollettino di oggi, 21 marzo, del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero delle persone attualmente positive, a livello nazionale, si attesta a 571.672 unità. «Per fortuna anche oggi siamo sui 20 mila casi, non si è più arrivati a 26 mila, come la scorsa settimana», spiega a Open il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'istituto Galeazzi di Milano. L'andamento della curva epidemiologica «Quello che il Paese registra – dice Pregliasco – è un dato pur sempre triste, sia per quanto riguarda i casi positivi, ma anche i decessi e i nuovi ingressi in terapia intensiva». Il virologo conferma che «stiamo assistendo a una tendenza al miglioramento», ma – avverte – ...

