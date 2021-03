Controlli anti covid e sanzioni: toccati anche i Self Service fuori orario (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Nell’azione di prevenzione e contrasto alla diffusione del Coronavirus covid 19 è continua l’attività delle Forze dell’Ordine sul territorio provinciale. Le verifiche effettuate hanno riscontrato la contestazioni di numerose sanzioni bei confronti di molte persone che, nonostante la zona rossa, hanno tenuto comportamenti in violazione delle normative, mettendo così in pericolo l’altrui sicurezza ed anche la propria. La fattiva collaborazione intercorsa tra la forze di polizia a competenza nazionale, ha consentito, con il contributo operativo fondamentale delle Polizie Municipali e Locali, della Polizia Provinciale e dell’Esercito Italiano, di dare piena attuazione all’ordinanza predisposta del Questore della Provincia di Salerno che, d’intesa con i Comandanti Provinciali ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Nell’azione di prevenzione e contrasto alla diffusione del Coronavirus19 è continua l’attività delle Forze dell’Ordine sul territorio provinciale. Le verifiche effettuate hanno riscontrato la contestazioni di numerosebei confronti di molte persone che, nonostante la zona rossa, hanno tenuto comportamenti in violazione delle normative, mettendo così in pericolo l’altrui sicurezza edla propria. La fattiva collaborazione intercorsa tra la forze di polizia a competenza nazionale, ha consentito, con il contributo operativo fondamentale delle Polizie Municipali e Locali, della Polizia Provinciale e dell’Esercito Italiano, di dare piena attuazione all’ordinanza predisposta del Questore della Provincia di Salerno che, d’intesa con i ComandProvinciali ...

