Amici 20, la battuta di Pio e Amedeo sulla gravidanza di Belen scatena polemiche sul web (Di domenica 21 marzo 2021) Pio e Amedeo bersagliati sul web a causa di una battuta sulla gravidanza di Belen Rodriguez, ex di De Martino: tra le critiche anche quella di Parpiglia Ieri sera, sabato 20 marzo 2021, Pio e Amedeo sono stati ospiti nella prima puntata del serale di Amici 20. I due comici pugliesi hanno presentato la trasmissione Felicissima sera, che debutterà su Canale 5. Poi, hanno fatto qualche battuta rivolgendosi a Stefano De Martino e sull'ex Belen Rodriguez in dolce attesa. "Un grande applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Grande Stefano che sei, davvero. Diventi nuovamente papà dai è vero. Finalmente un fratellino per Santiago" hanno esordito i due. "Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia?

stefynzl : @Parpiglia In effetti più che Pio e Amedeo mi fai ridere più tu che ti inorridisci di fronte comunque ad una battut… - Ale86mon : RT @Manuela24753951: Gente come Parapiglia o come altri che nelle foto profilo hanno Oppini e Zorzi dicono che Pio e Amedeo hanno fatto una… - Manuela24753951 : Gente come Parapiglia o come altri che nelle foto profilo hanno Oppini e Zorzi dicono che Pio e Amedeo hanno fatto… - zazoomblog : Amici 20: Pio e Amedeo fanno una battuta su Belen a Stefano De Martino - #Amici #Amedeo #fanno #battuta #Belen - ivansala61 : RT @NuzzoDiBiase: La ? di Nuzzo Di Biase. #buongiorno #amiche #amici #aforismadelgiorno #battuta #venerdi #19marzo #nuzzodibiase #numeriuni… -