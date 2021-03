Akash minaccia di lasciare L’Isola dei Famosi | “Zorzi deve abbassare le ali e parlarmi in modo decente | il trash non fa per me” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 21 marzo 2021)ha uno scontro verbale conKumar giovedì sera nel secondo appuntamento dedeiha avuto un acceso confronto con Tommasodurante le nomination. Il modello infatti, avrebbe chiesto agli altri naufraghi del suo gruppo di essere nominato, perché ha desiderio di ritornare a casa. E proprio in quel momento, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha preso la parola chiedendogli: “Vorrei un tuo commento su una questione da chiarire che qua non abbiamo capito: pare che tu abbia più nomi?“. L’allusione naturalmente è in merito ai nomi Andrea e Pablo con cui il concorrente, in passato, ha partecipato ad altri programmi, come Ciao Darwin e Temptation Island. Botta e risposta con TommasoLa polemica saltata fuori un po’ di tempo fa quando ...