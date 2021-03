Toscana rischia zona rossa, ordinanza seconde case: regole (Di sabato 20 marzo 2021) La Toscana rischia la zona rossa con regole, divieti e restrizioni più rigide rispetto a quelle previste per la zona arancione. Per arginare i contagi da coronavirus, ecco l’ordinanza del governatore Eugenio Giani che dal 21 marzo all’11 aprile vieta -a chi non risiede nella regione- di raggiungere le seconde case. La Toscana, con 246 contagiati per 100mila abitanti, è ai limiti della zona rossa. regole e restrizioni più severe sono già adottate per le province di Prato, Pistoia e Arezzo, “anche se i dati migliorano”. zona rossa anche peri 7 comuni della Versilia in provincia di Lucca; Grosseto e 6 comuni della sua provincia; l’area ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) Lalacon, divieti e restrizioni più rigide rispetto a quelle previste per laarancione. Per arginare i contagi da coronavirus, ecco l’del governatore Eugenio Giani che dal 21 marzo all’11 aprile vieta -a chi non risiede nella regione- di raggiungere le. La, con 246 contagiati per 100mila abitanti, è ai limiti dellae restrizioni più severe sono già adottate per le province di Prato, Pistoia e Arezzo, “anche se i dati migliorano”.anche peri 7 comuni della Versilia in provincia di Lucca; Grosseto e 6 comuni della sua provincia; l’area ...

