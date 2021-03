Semplici: “Non meritavamo la sconfitta. Salvezza? Facciamo la corsa su noi stessi” (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, ha commentato la sconfitta pesante in casa dello Spezia che aumenta di difficoltà la corsa Salvezza dei sardi. Queste le parole di Semplici: “Abbiamo disputato un buon primo tempo, purtroppo alla prima indecisione della ripresa abbiamo preso gol complicando il nostro discorso. Poi ci siamo divorati due gol con Pereiro e Simeone ed è arrivato il secondo gol. Non ci siamo comunque arresi, le abbiamo provate tutte. I ragazzi hanno dato tutto, ma certi tipi di errori in queste partite non puoi permetterteli”. Potevate fare molto meglio sotto porta…“Sapevamo che avremmo incontrato una squadra che sarebbe venuta a pressarci alta. Nel primo tempo, ai punti, avremmo vinto noi, ma conta fino a un certo punto. Oggi non meritavamo di perdere e non ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico del Cagliari, Leonardo, ha commentato lapesante in casa dello Spezia che aumenta di difficoltà ladei sardi. Queste le parole di: “Abbiamo disputato un buon primo tempo, purtroppo alla prima indecisione della ripresa abbiamo preso gol complicando il nostro discorso. Poi ci siamo divorati due gol con Pereiro e Simeone ed è arrivato il secondo gol. Non ci siamo comunque arresi, le abbiamo provate tutte. I ragazzi hanno dato tutto, ma certi tipi di errori in queste partite non puoi permetterteli”. Potevate fare molto meglio sotto porta…“Sapevamo che avremmo incontrato una squadra che sarebbe venuta a pressarci alta. Nel primo tempo, ai punti, avremmo vinto noi, ma conta fino a un certo punto. Oggi nondi perdere e non ...

