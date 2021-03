Ronaldo ringrazia la Juve e fa una promessa che fa sognare i tifosi (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA - L'ennesimo riconoscimento ma la voglia di conquistarne altri. Cristiano Ronaldo è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2019 - 20 nell'ambito del Gran Gala Aic e ha voluto ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA - L'ennesimo riconoscimento ma la voglia di conquistarne altri. Cristianoè stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2019 - 20 nell'ambito del Gran Gala Aic e ha voluto ...

