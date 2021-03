MONZA-VENEZIA 1-4 | uno strepitoso Aramu annichilisce gli avversari in 60’

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 21 marzo 2021) Colpo grosso delche espugnaper 1-4. Splendida prestazione dei lagunari, su tutti del loro numero 10 Mattia. Il classe ‘95 cresciuto nelle giovanili del Torino mette a segno la prima tripletta da professionista e trascina i suoi ad un solo punto dalche invece in virtù dei risultati del sabato pomeriggio scivola al terzo posto e si allontana dalla vetta della serie B. Le formazioni ufficiali Mister Brocchi sceglie l’attacco pesante, nonostante Balotelli sia ancora out, almeno in partenza stringe i tre giocatori offensivi posizionando Boateng alle spalle di Diaw e Dani Mota. Solita linea a quattro davanti a Di Gregorio con Sampirisi, Bellusci, Pirola e Carlos Augusto; in regia Scozzarella con Armellino e Frattesi ai suoi lati. Recuperi importanti invece per Paolo Zanetti: ritrova Modolo ...