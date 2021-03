**L.elettorale: Renzi, 'bene passaggio a Mattarellum ma temo non se ne farà niente'** (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Siamo passati dal proporzionale al Mattarellum, bene. Anche se temo non se ne farà nulla". Lo dice Matteo Renzi all'assemblea Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Siamo passati dal proporzionale al. Anche senon se nenulla". Lo dice Matteoall'assemblea Iv.

