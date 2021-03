Governo: Bellanova, ‘a chi diceva ‘Conte o morte’ mostrato che c’era altra possibilità’ (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “A chi diceva ‘o Conte o morte’ noi abbiamo mostrato che c’era un’altra possibilità e che si poteva fare molto meglio senza Conte”. Lo dice Teresa Bellanova all’assemblea di Iv. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “A chi‘o Conte onoi abbiamocheun’possibilità e che si poteva fare molto meglio senza Conte”. Lo dice Teresaall’assemblea di Iv. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

liateni51 : @Tg3web Ma il 'decreto sostegni' non è paro paro il 'decreto ristori' di Conte? Cioè abbiamo perso due mesi per far… - TV7Benevento : Governo: Bellanova, 'a chi diceva 'Conte o morte' mostrato che c'era altra possibilità'... - AnnaOvidi : Senza il #RecoveryFund non avremo decreti attuativi ma lo scenario ora è cambiato. Il Presidente #Draghi e il Minis… - ve10ve : RT @liateni51: @spighissimo Scusa ma il 'decreto sostegni' non è paro paro il 'decreto ristori' di Conte? Cioè abbiamo perso due mesi per f… - CacciapuotiLina : @matteorenzi ci spieghi, visto che ha fatto cadere un governo, perché il mes non serve più e visto che si trova lo… -