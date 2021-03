Giornata mondiale della Felicità 2021: perché ne abbiamo bisogno anche se un po’ “imperfetta” (Di sabato 20 marzo 2021) La Giornata mondiale della Felicità di questo 2021 cade a un anno dall’inizio della pandemia. E ci appare quantomeno un po’ in contrasto con le notizie che leggiamo ogni giorno. Eppure, dentro le tante situazioni ed emozioni terribili di questi mesi, qualche momento di Felicità, seppure imperfetto, lo abbiamo visto, vissuto, sognato e desiderato. La guarigione di una persona anziana dalla Covid, una madre o un padre che tornano a casa dopo l’ospedale e riabbracciano i loro figli. E poi le telefonate o meglio le videochiamate dei pazienti ai famigliari a casa dopo la terapia intensiva. I sorrisi e quello sguardo di speranza alla seconda dose di vaccino. Ecco, la Felicità, in questo momento storico, sta proprio in una sola parola: ... Leggi su iodonna (Di sabato 20 marzo 2021) Ladi questocade a un anno dall’iniziopandemia. E ci appare quantomeno un po’ in contrasto con le notizie che leggiamo ogni giorno. Eppure, dentro le tante situazioni ed emozioni terribili di questi mesi, qualche momento di, seppure imperfetto, lovisto, vissuto, sognato e desiderato. La guarigione di una persona anziana dalla Covid, una madre o un padre che tornano a casa dopo l’ospedale e riabbracciano i loro figli. E poi le telefonate o meglio le videochiamate dei pazienti ai famigliari a casa dopo la terapia intensiva. I sorrisi e quello sguardo di speranza alla seconda dose di vaccino. Ecco, la, in questo momento storico, sta proprio in una sola parola: ...

