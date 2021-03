F1, gara Gp Bahrain 2021: a che ora inizia? L’orario e come seguirla in diretta tv (Di sabato 20 marzo 2021) Tutti a caccia di Lewis Hamilton e della Mercedes. La caccia riparte dal Bahrain, a Sakhir, dove si disputerà il primo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2021. Dopo le prime prove libere e la prima qualifica dell’anno, è il momento della gara: chi trionferà? La Ferrari e la Red Bull proveranno ad ostacolare una Mercedes che vuole cominciare con il piede giusto anche questo 2021. Domenica 28 marzo è la data da cerchiare in rosso nel calendario: alle ore 17:00, orario italiano, prenderà il via la gara con le emozioni della partenza. La diretta è affidata a Sky Sport Formula Uno mentre su Sportface.it potrete seguire la diretta testuale, i risultati, le classifiche, gli approfondimenti, le parole dei protagonisti per non perdervi davvero nulla di questo primo Gran ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Tutti a caccia di Lewis Hamilton e della Mercedes. La caccia riparte dal, a Sakhir, dove si disputerà il primo Gran Premio del Mondiale di Formula 1. Dopo le prime prove libere e la prima qualifica dell’anno, è il momento della: chi trionferà? La Ferrari e la Red Bull proveranno ad ostacolare una Mercedes che vuole cominciare con il piede giusto anche questo. Domenica 28 marzo è la data da cerchiare in rosso nel calendario: alle ore 17:00, orario italiano, prenderà il via lacon le emozioni della partenza. Laè affidata a Sky Sport Formula Uno mentre su Sportface.it potrete seguire latestuale, i risultati, le classifiche, gli approfondimenti, le parole dei protagonisti per non perdervi davvero nulla di questo primo Gran ...

