Crotone - Bologna 2 - 3: vittoria in rimonta per gli emiliani (Di sabato 20 marzo 2021) Crotone, 20 marzo 2021 " Bologna corsaro allo Scida di Crotone nel primo anticipo del sabato di serie A . Finisce 3 - 2 per gli emiliani, che nella ripresa ribaltano il doppio vantaggio dei padroni ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 marzo 2021), 20 marzo 2021 "corsaro allo Scida dinel primo anticipo del sabato di serie A . Finisce 3 - 2 per gli, che nella ripresa ribaltano il doppio vantaggio dei padroni ...

Advertising

SkySport : CROTONE-BOLOGNA 2-3 Risultato finale ? ? #Messias (32') ? rig. #Simy (40') ? #Soumaoro (62') ? #Schouten (70') ?… - SuperSportBlitz : #SerieA – Result: Crotone 2-3 Bologna #SSFootball - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - lelebardi78 : @massimozampini sabato in zona rossa,Crotone-Bologna e Spezia-Cagliari inguardabili e zero programmazione sul canal… - Gazzettino : Il Bologna ribalta il Crotone: 2-3 allo Scida. Per i calabresi è notte fonda. Mihajlovic con la salvezza in tasca -